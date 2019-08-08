Trabzon teknik Direktörü Ünal Karaman, Sparta Prag maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Karaman, "Başlangıçlar her zaman için zordur. Geçen sene de tabii ki bir bilinmezlik içinde başladık. Bizim odağımız sadece doğru işler yapmak" ifadelerini kullandı.
MAZARETE SIĞINMAYACAĞIZ
Karaman, "Kadromuzdan ayrılanlar oldu. As olanlar değil, az forma giyen ve bize büyük katkıları bulunan oyuncular da oldu. Mazeretlere sığınmadan bu mücadeleye hazırlandık" dedi.
LİMİTLERİNİ BİLİYORUZ
Başarılı çalıştırıcı, "Oyuncularımızın sınırlarını, limitlerini biliyoruz ancak Sparta Prag ile oynayacağımız müsabakada herhangi bir mazeretimiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.
PRAG'DAN MUTLU AYRILACAĞIZ
Filip Novak ise, zorlu bir maça çıkacaklarını geçen sezon oynadıkları başarılı futbolu tekrarlayarak Prag'dan mutlu ayrılacaklarını belirtti.
MAZARETE SIĞINMAYACAĞIZ
Karaman, "Kadromuzdan ayrılanlar oldu. As olanlar değil, az forma giyen ve bize büyük katkıları bulunan oyuncular da oldu. Mazeretlere sığınmadan bu mücadeleye hazırlandık" dedi.
LİMİTLERİNİ BİLİYORUZ
Başarılı çalıştırıcı, "Oyuncularımızın sınırlarını, limitlerini biliyoruz ancak Sparta Prag ile oynayacağımız müsabakada herhangi bir mazeretimiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.
PRAG'DAN MUTLU AYRILACAĞIZ
Filip Novak ise, zorlu bir maça çıkacaklarını geçen sezon oynadıkları başarılı futbolu tekrarlayarak Prag'dan mutlu ayrılacaklarını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.