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  • 08.08.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 18:19

- | İlk 11'ler belli oldu

Temsilcimiz Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda, Çekya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Sparta Prag - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren , bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği ile ilk maçını yapacak.

Başkent Prag'daki Generali Arena'da bugün TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Sparta Prag - Trabzonspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Takvim.com.tr'den de canlı anlatım takip edebilirsiniz...

Sparta Prag - Trabzonspor | CANLI

İLK 11'LER

Sparta Prag'ın 11'i: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Hasek, Plavsic, Kanga, Tetteh.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

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