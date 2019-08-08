Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçına çıkıyor.

Başkent Prag'daki Generali Arena'da bugün TSİ 19.00'da başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetiyor. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor. TRT Spor'dan canlı yayınlanan Sparta Prag - Trabzonspor maçını Takvim.com.tr'den de canlı anlatım takip edebilirsiniz...

Sparta Prag - Trabzonspor | CANLI

İLK 11'LER

Sparta Prag'ın 11'i: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Hasek, Plavsic, Kanga, Tetteh.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.