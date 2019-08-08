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  • 08.08.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 19:04

- | Canlı anlatım

Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda, Çekya temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. TSİ 19.00'da başlayan müsabakayı Takvim.com.tr'den canlı anlatım takip edebilirsiniz.

Sparta Prag - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren , bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği ile ilk maçına çıkıyor.

Başkent Prag'daki Generali Arena'da bugün TSİ 19.00'da başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetiyor. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor. TRT Spor'dan canlı yayınlanan Sparta Prag - Trabzonspor maçını Takvim.com.tr'den de canlı anlatım takip edebilirsiniz...

Sparta Prag - Trabzonspor | CANLI

İLK 11'LER

Sparta Prag'ın 11'i: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Hasek, Plavsic, Kanga, Tetteh.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

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