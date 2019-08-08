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maçında sahada olacak

dün 3 yıllık imza atan ’i hemen takıma monte edecek.

Sivas maçında sahada olacak
Önceki gün İstanbul'a gelen İspanyol stoper Victor Ruiz 3 yıllık resmisözleşmeyi imzaladı. 'tan yapılan açıklamada, "Önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. Alınan bilgilere göre Abdullah Avcı, Victor Ruiz'i hemen takıma monte edecek. Tecrübeli hoca, Vida'yla kısa sürede uyum sağlamasını istediği İspanyol stoperi, ligin ilk maçı olan Sivas karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürecek.

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