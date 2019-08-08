Roma reddetti yeni teklif yolda

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun mesai harcadağı Aleksandar Kolarov transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sırp sol kanat oyuncusu için Roma'ya 2 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler 'ret' cevabı aldı. Fenerbahçe için transfer görüşmelerinde bulunan Mirsad Türkcan'ın İtalyanlar'la birkaç gün içinde yeniden bir araya geleceği ve teklifi yükselteceği öğrenildi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kolarov'da ısrarcı olduğu ve Roma'ya 3 milyon Euro teklif edeceği bildirildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar da Sırp yıldızın takıma katılması için adeta gün sayıyor.
- Spor
- 08.08.2019
- Gazete
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