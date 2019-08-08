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reddetti yeni teklif yolda

, F.Bahçe’nin Kolarov için yaptığı 2 milyon ’luk teklifi reddetti. Kanarya yeni teklif yapacak.

Roma reddetti yeni teklif yolda
'nin i için yoğun mesai harcadağı Aleksandar Kolarov transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sırp sol kanat oyuncusu için Roma'ya 2 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler 'ret' cevabı aldı. Fenerbahçe için transfer görüşmelerinde bulunan Mirsad Türkcan'ın İtalyanlar'la birkaç gün içinde yeniden bir araya geleceği ve teklifi yükselteceği öğrenildi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kolarov'da ısrarcı olduğu ve 'ya 3 milyon Euro teklif edeceği bildirildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar da Sırp yıldızın takıma katılması için adeta gün sayıyor.

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