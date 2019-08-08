Fernando Boldrin üç yıllığına Rizespor’da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Fernando Boldrin ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Boldrin, geçen sezon Yeşil-Mavili ekipte 30 maçta görev yaptı... Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 4 gol attı.
- Spor
- 08.08.2019
- Gazete
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