Fernando Boldrin üç yıllığına Rizespor’da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Fernando Boldrin ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Boldrin, geçen sezon Yeşil-Mavili ekipte 30 maçta görev yaptı... Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 4 gol attı.