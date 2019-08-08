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Fener kaçamadı!

, Cagliari ile ’de oynadığı hazırlık maçında Emre ve Ozan’ın golleriyle ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda ve Pedro’nun gollerine engel olamadı.

Fener kaçamadı!
Bu sezon 'de ilk kez seyircisiyle buluşan Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari'yle 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 35. dakikasında Emre Belözoğlu'nun müthiş frikiği ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ilk yarının son dakikasında Ozan Tufan'la bir gol daha bulup soyunma odasında 2-0 önde gitti. İkinci yarıya iyi başlayan Cagliari 54. dakikada Song Han ve 63. dakikada Pedro'nun penaltıdan attığı gollerle skoru 2-2 yaptı. Sarı-Lacivertliler'de 4 yıl sonra Kadıköy'de taraftarının önü çıkan şık golüyle dikkat çekti. Real Madrid maçında fileleri havalandıran gollerine dün de devam etti.

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