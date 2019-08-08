Fener kaçamadı!

Bu sezon Kadıköy'de ilk kez seyircisiyle buluşan Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari'yle 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 35. dakikasında Emre Belözoğlu'nun müthiş frikiği ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ilk yarının son dakikasında Ozan Tufan'la bir gol daha bulup soyunma odasında 2-0 önde gitti. İkinci yarıya iyi başlayan Cagliari 54. dakikada Song Han ve 63. dakikada Pedro'nun penaltıdan attığı gollerle skoru 2-2 yaptı. Sarı-Lacivertliler'de 4 yıl sonra Kadıköy'de taraftarının önü çıkan Emre Belözoğlu şık golüyle dikkat çekti. Real Madrid maçında fileleri havalandıran Ozan Tufan gollerine dün de devam etti.
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