Beşiktaş transferde hız kazandı. Şanssız bir sezon başı kampı yaşayan siyah-beyazlılarda tam 9 oyuncu sakatlandı. Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala eksik bölgelere transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş bir süredir sol bek pozisyonu için araştırmalarına devam ediyordu.
Siyah-beyazlılar aradığı sol beki Fransa'da buldu. Beşiktaş, Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı.
Beşiktaş Pedro Rebocho transferinde mutlu sona ulaştı
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı.
Beşiktaş transferde hız kazandı. Şanssız bir sezon başı kampı yaşayan siyah-beyazlılarda tam 9 oyuncu sakatlandı. Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala eksik bölgelere transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş bir süredir sol bek pozisyonu için araştırmalarına devam ediyordu.
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