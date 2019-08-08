Beşiktaş transferde hız kazandı. Şanssız bir sezon başı kampı yaşayan siyah-beyazlılarda tam 9 oyuncu sakatlandı. Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala eksik bölgelere transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş bir süredir sol bek pozisyonu için araştırmalarına devam ediyordu.







Siyah-beyazlılar aradığı sol beki Fransa'da buldu. Beşiktaş, Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı.