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  • 08.08.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 22:17

inde mutlu sona ulaştı

'ta hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar Portekizli sol bek 'yu kadrosuna kattı.

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı!

de hız kazandı. Şanssız bir sezon başı kampı yaşayan siyah-beyazlılarda tam 9 oyuncu sakatlandı. 'in başlamasına az bir süre kala eksik bölgelere transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş bir süredir sol bek pozisyonu için araştırmalarına devam ediyordu.



Siyah-beyazlılar aradığı sol beki 'da buldu. Beşiktaş, Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen Portekizli sol bek 'yu kadrosuna kattı.

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