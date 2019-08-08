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sürprizi! Ahmed Musa'yı gözüne kestirdi

Sarı-Lacivertliler, sürpriz bir hamleyle forması giyen Nijeryalı yıldız ’ya kanca attı... Yönetimi, ekibinde forma giyen oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor...

F.Bahçe süpriz bir atak yaptı... Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen 26 yaşındaki forvet Ahmed Musa'nın peşine düştü. Arabistan'da mutsuz olan yıldız oyuncuyla ilk teması kuran Sarı- Lacivertliler transferi bitirmek için bastırıyor.

O DA GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
F.Bahçe'nin eski oyuncusu Giuliano'nun takım arkadaşı Ahmed Musa'nın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Yönetim, yıldız oyuncuyla pazarlık halinde...



AVRUPA'DA İLK TAKIMI VENLO
​Avrupa kariyerine 'da Venlo takımında başlayan Musa, daha sonra CSKA 'da forma giydi. Burada gösterdiği performansla Leicester City'nin kapıları açıldı.



19 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Leicester onun için 19 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Geçen sezon ise İngiliz ekibi onu 16.5 milyon Euro bedelle Al Nassr'a sattı.


14 GOLE KATKI VERDİ
, geçen sezon 24 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 7 de asist yaptı. Musa, hızlı ve bitirici bir santrfor.

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