Yeni stoper Edgar Le

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın Lille transferi için yaptığı anlaşmada, sürpriz bir takasın altına imza attı. Dün yapılan açıklamaya göre bordo-mavililer, Fransız ekibinin savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'nin transferi için anlaşma sağladı. 25 yaşındaki Edgar Le, Trabzonspor'un bu sezonki 16. transferi oldu.
HEM STOPER HEM SAĞ BEK
1 kez Portekiz Milli Takımı'nda görev yapan Miguel Le stoper dışında sağ bek mevkinde de oynayabiliyor
HEM STOPER HEM SAĞ BEK
1 kez Portekiz Milli Takımı'nda görev yapan Miguel Le stoper dışında sağ bek mevkinde de oynayabiliyor
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