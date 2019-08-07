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Yeni stoper

Yusuf’u ’e satan takas karşılığı Portekizli savunmacı ile anlaştıklarını KAP’a bildirdi.

Yeni stoper Edgar Le
Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın Lille i için yaptığı anlaşmada, sürpriz bir takasın altına imza attı. Dün yapılan açıklamaya göre bordo-mavililer, Fransız ekibinin savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'nin transferi için anlaşma sağladı. 25 yaşındaki Edgar Le, Trabzonspor'un bu sezonki 16. transferi oldu.

HEM STOPER HEM SAĞ BEK
1 kez Portekiz 'nda görev yapan stoper dışında sağ bek mevkinde de oynayabiliyor

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