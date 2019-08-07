Mitroglou Lecce yolcusu İtalyan kulübü, Yunan golcüye resmen talip oldu... G.Saray maaşın bir kısmını verip Mitroglou’yu gönderebilir.

Fatih Terim'in gözden çıkardığı ve gönderilmesi içir rapor verdiği Kostas Mitroglou, Lecce yolcusu... Uzun bir süre Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgilenen İtalyan kulübü, Yunan golcüye resmen talip oldu. Ancak Lecce, Mitroglou'nun 2.6 milyon Euro'luk maaşını karşılayamayacağını bildirdi. G.Saray bu paranın bir kısmını cebinden ödeyip Yunan yıldızı gönderebilir.