Malatyaspor tur için Partizan’a gitti

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sırbistan Temsilcisi Partizan ile yapacağı ilk maç için Belgrad'a hareket etti. yarın deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise kendi stadında Partizan'la mücadele edecek olan temsilcimizin UEFA'ya bildirdiği kadroda eksik bulunmuyor.
- Spor
- 07.08.2019
- Gazete
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