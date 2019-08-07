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Malatyaspor tur için Partizan’a gitti

, 3. Ön Eleme Turu'nda ile yapacağı ilk maç için Belgrad'a hareket etti. yarın deplasmanda, 'ta ise kendi stadında Partizan'la mücadele edecek olan temsilcimizin UEFA'ya bildirdiği kadroda eksik bulunmuyor.

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