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Jailson’u bekliyor

Orta sahasına 1. sınıf ön libero takviyesi yapmak isteyen , Jailson’un satışıyla elini güçlendirmek istiyor. Başta olmak üzere bir çok ülkeden teklif alan Jailson satılırsa Gustavo i mutlu sona ulaşacak.

Luiz Gustavo Jailson’u bekliyor
Ön libero mevkine Luiz Gustavo'yu tranfser etmek isteyen Fenerbahçe'nin girişimleri tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin yüksek maliyetini en uygun duruma düşürmek için uğraştığı 'da görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

UMUTLAR EN ÜST SEVİYEDE...
Futbolarena'nın haberine göre Fenerbahçe'nin orta sahaya düşündüğü lerin başında gelen Luiz Gustavo'nun durumu Jailson'un transferine göre şekillenecek. Sarı lacivertlilerin 'dan cazip teklifler alan Jailson'u satması halinde Luiz Gustavo transferinde elinin ekonomik olarak güçleneceği ifade edildi. Gustavo transferinde 'nin umudu fazlasıyla artmış durumda.

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