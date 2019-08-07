Takımın kilit isimlerinden Fernando'nun Sevilla'ya satışı sonrası ön libero transferi için büyük uğraş veren Galatasaray bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan Tiemoue Bakayoko için düğmeye bastı. Fransız yıldız için büyük operasyon başladı.
İNGİLİZLER İLE BİR ARAYA GELDİ
Jean Michael Seri transferinin kahramanı olan idari menajer Şükrü Hanedar, İngiltere'ye gitti. Hanedar, Londra'da Chelsea kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi.
TEK PÜRÜZ MAAŞ KONUSU
Alınan bilgilere göre 1 yıllık kiralama konusunda Chelsea ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Ancak Bakayoko'nun yıllık ücreti konusunda pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
MÜJDELİ HABER BEKLENİYOR
Ada basınına göre G.Saray, Fransız yıldızın maaşının bir bölümünün Chelsea tarafından ödenmesini istiyor. Fatih Terim ve yöneticiler, Hanedar'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.
İNGİLİZLER İLE BİR ARAYA GELDİ
Jean Michael Seri transferinin kahramanı olan idari menajer Şükrü Hanedar, İngiltere'ye gitti. Hanedar, Londra'da Chelsea kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi.
TEK PÜRÜZ MAAŞ KONUSU
Alınan bilgilere göre 1 yıllık kiralama konusunda Chelsea ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Ancak Bakayoko'nun yıllık ücreti konusunda pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
MÜJDELİ HABER BEKLENİYOR
Ada basınına göre G.Saray, Fransız yıldızın maaşının bir bölümünün Chelsea tarafından ödenmesini istiyor. Fatih Terim ve yöneticiler, Hanedar'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.
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