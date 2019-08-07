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için ile masaya oturdu

, ’in 6 numara inde ilk hedefi olan için harekata resmen start verdi. ’ye kiralama teklif yapıldı. 'ya adeta kamp kuran Hanedar, İngilizler'i büyük oranda ikna etti. Bakayoko'nun yıllık ücreti konusunda pazarlıklar ise devam ediyor.

Bakayoko’yu bitirmeye gitti
Takımın kilit isimlerinden Fernando'nun Sevilla'ya satışı sonrası ön libero i için büyük uğraş veren Galatasaray bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan Tiemoue Bakayoko için düğmeye bastı. Fransız yıldız için büyük operasyon başladı.

İNGİLİZLER İLE BİR ARAYA GELDİ
Jean Michael Seri transferinin kahramanı olan idari menajer Şükrü Hanedar, İngiltere'ye gitti. Hanedar, Londra'da Chelsea kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi.



TEK PÜRÜZ MAAŞ KONUSU
Alınan bilgilere göre 1 yıllık kiralama konusunda Chelsea ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Ancak Bakayoko'nun yıllık ücreti konusunda pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.



MÜJDELİ HABER BEKLENİYOR
Ada basınına göre G.Saray, Fransız yıldızın maaşının bir bölümünün Chelsea tarafından ödenmesini istiyor. ve yöneticiler, Hanedar'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

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