Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan itiraf: Lige yetişmeyecek!

Win Win ödüllerinin teslim töreninde konuşan Başkan Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2 EYLÜL'Ü BEKLİYORLAR
Başkan Koç, "2 stoper ve 1 ön libero alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var, önceliklerimiz var. Belki önceliklerimiz olmayacak. Kiralama opsiyonlarına da bakıyoruz. Avrupa takımlarının 2 Eylül'e kadar süreleri var. Bu yüzden transferler yetişmeyebilir" dedi. Volkan için ise "Yapacağımız ya da yapmayacağımız transferlere göre karar verilir. Henüz karar vermedik" ifadesini kullandı.
WİN WİN'İ YİNE YAPACAĞIZ
Son yapılan Win Win kampanyasında 1.1 milyon SMS atıldığını 120 binin üzerinde forma satıldığını söyleyen Koç, "Eylül'de Win Win için gaz vereceğiz" dedi.
2 EYLÜL'Ü BEKLİYORLAR
Başkan Koç, "2 stoper ve 1 ön libero alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var, önceliklerimiz var. Belki önceliklerimiz olmayacak. Kiralama opsiyonlarına da bakıyoruz. Avrupa takımlarının 2 Eylül'e kadar süreleri var. Bu yüzden transferler yetişmeyebilir" dedi. Volkan için ise "Yapacağımız ya da yapmayacağımız transferlere göre karar verilir. Henüz karar vermedik" ifadesini kullandı.
WİN WİN'İ YİNE YAPACAĞIZ
Son yapılan Win Win kampanyasında 1.1 milyon SMS atıldığını 120 binin üzerinde forma satıldığını söyleyen Koç, "Eylül'de Win Win için gaz vereceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.