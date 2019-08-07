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Başkanı ’tan itiraf: Lige yetişmeyecek!

Başkanı , “2 stoper ve 1 ön libero alacağız. Kiralama opsiyonlarına bakıyoruz. Takımların 2 Eylül’e kadar süreleri var. Bu yüzden ler lige yetişmeyebilir” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan itiraf: Lige yetişmeyecek!
Win Win ödüllerinin teslim töreninde konuşan Başkan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2 EYLÜL'Ü BEKLİYORLAR
Başkan Koç, "2 stoper ve 1 ön libero alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var, önceliklerimiz var. Belki önceliklerimiz olmayacak. Kiralama opsiyonlarına da bakıyoruz. Avrupa takımlarının 2 Eylül'e kadar süreleri var. Bu yüzden ler yetişmeyebilir" dedi. Volkan için ise "Yapacağımız ya da yapmayacağımız transferlere göre karar verilir. Henüz karar vermedik" ifadesini kullandı.

WİN WİN'İ YİNE YAPACAĞIZ
Son yapılan kampanyasında 1.1 milyon SMS atıldığını 120 binin üzerinde forma satıldığını söyleyen Koç, "Eylül'de Win Win için gaz vereceğiz" dedi.

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