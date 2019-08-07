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  • 07.08.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 19:33

'in maçı 11'i belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan , Yunan temsilcisi ile mücadele edecek. İlk karşılaşma İstanbul'da oynanacak. Kritik mücadele öncesi 'un 11'i belli oldu.

Başakşehir'in Olympiakos maçı 11'i belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçları başlıyor. Tarihinde ilk kez devler ligine katılma hesapları yapan , bu turdaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi 'u konuk ediyor.

İŞTE KRİTİK MAÇIN 11'LERİ

Başakşehir: , Caiçara, Chedjou, Vieira, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Robinho, Crivelli, Gulbrandsen

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meirah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA
Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, mücadelede forma giyemeyecek.

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