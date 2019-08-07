Ankara’da süper gece

2019-20 sezonunun ilk kupası bu akşam sahibini bulacak... TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray geçen sezonu çifte kupayla tamamlamıştı. Türkiye Kupası'nda final oynayan Akhisar ise 1. Lig'e düşmesine rağmen bu akşam Sarı-Kırmızılılar'ın rakibi olacak. İki takım tam 1 yıl önce de Süper Kupa maçında karşılaşmış, rakibini penaltı atışlarıyla yenen Akhisar zafere ulaşmıştı.



