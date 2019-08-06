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Trabzonspor'dan 56 milyonluk dev anlaşma

Bordo-Mavililer, Vestel ile yaptığı forma göğüs sponsorluğu için 3 yılda 9 milyon Euro kazanacak . Başkan Ağaoğlu, iki sponsor müjdesi daha verdi.

56 milyonluk dev anlaşma
Trabzonspor forma göğüs sponsorluğu için dün Vestel ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Vestel CEO'su Turhan Erdoğan yer aldı.

GÜZEL BİR HATIRASI VAR
Bordo-Mavililer anlaşma gereği 3 yılda 9 milyon Euro kazanacak. Ağaoğlu, "Bir kulüp için, bir camia için forması, formasının renkleri kadar, formasının göğsünde taşıdığı isim de çok önemlidir. Bizim kulüp tarihimizde 'Vestel' isminin güzel bir hatırası var. 1990'lı yılların ikinci yarısında, takımımızın başarılı bir grafik sergilediği, iddiasını sürdürüp hep yarışın içinde kaldığı, Avrupa kupalarına katıldığı ve Türkiye'de de kupa kaldırdığı bir dönemde, göğsümüzde Vestel markası vardı" dedi. Turhan Erdoğan ise Trabzonspor'un her kulvarda başarılı olacağını söyledi.

​PRAG MAÇIYLA BAŞLIYOR
Ağaoğlu, Vestel forma sponsorluğundaki ilk maça Avrupa'daki ilk sınavı olan Sparta Prag mücadelesiyle çıkacaklarını belirtti. Turan Erdoğan da Şenol Güneş Stadı'nda bir Vestel tribünü olacağını açıkladı.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninden sonra Turhan Erdoğan'a Vestel imzalı Trabzonspor forması hediye etti.

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