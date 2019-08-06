Trabzonspor'dan 56 milyonluk dev anlaşma

forma göğüs sponsorluğu için dünile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Trabzonspor Başkanıile Vestel CEO'suyer aldı.Bordo-Mavililer anlaşma gereği 3 yılda 9 milyon Euro kazanacak., "Bir kulüp için, bir camia için forması, formasının renkleri kadar, formasının göğsünde taşıdığı isim de çok önemlidir. Bizim kulüp tarihimizdeisminin güzel bir hatırası var.yılların ikinci yarısında, takımımızın başarılı bir grafik sergilediği, iddiasını sürdürüp hep yarışın içinde kaldığı, Avrupa kupalarına katıldığı vede kupa kaldırdığı bir dönemde, göğsümüzdemarkası vardı" dedi.iseher kulvarda başarılı olacağını söyledi.Ağaoğlu, Vestel forma sponsorluğundaki ilk maça Avrupa'daki ilk sınavı olan Sparta Prag mücadelesiyle çıkacaklarını belirtti. Turan Erdoğan da Şenol Güneş Stadı'nda bir Vestel tribünü olacağını açıkladı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninden sonra Turhan Erdoğan'a Vestel imzalı Trabzonspor forması hediye etti.