ile yapacağı transfer görüşmesi için'ya gitti. Genç yıldızı havalimanında çok sayıdataraftarı yolcu etti.'yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi. Yıldız futbolcu, "Ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum" dedi.Yazıcı, "Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi benden esirgemeyin" diye konuştu.taraftarlarlabol bol hatırafotoğrafı daçektirdi.