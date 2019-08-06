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taraftarından 'ya coşkulu uğurlama

Lille’e imza atmak için Fransa’ya giden ’yı taraftar yalnız bırakmadı.

Fransa’ya coşkulu uğurlama
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Fransa'ya gitti. Genç yıldızı havalimanında çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti. Yusuf Yazıcı'yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi. Yıldız futbolcu, "Ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum" dedi.

Yusuf Yazıcı, "Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi benden esirgemeyin" diye konuştu.



Yusuf taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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