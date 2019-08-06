Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Yusuf bizim için hikayenin başrol oyuncusuydu. Şu an hikayemiz yarım kaldı. Geçen sene paraya en ihtiyacımızın olduğu dönemde göndermedik" diye konuştu.
HİKAYEYİ YAZMAYA BAŞLADIK
Aağaoğlu, "Paraya ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi. İçime kan damladı. Hikayeyi yazmaya başlamıştık ve başrol oyuncusu Yusuf'tu" dedi.
GİTMESİN DİYE UĞRAŞTIM!
Başkan Ağaoğlu, "Umarım kendimi toparlarım. Yusuf'un kararına saygı duyuyorum... Engellememe rağmen sahadaki mücadelesi gibi mücadelesini hiç bırakmadı" ifadelerini kullandı.
YUSUF'A KIRGIN DEĞİLİM
Trabzon Başkanı, 'Yusuf'a kırgın mısınız?' sorusuna, "Kırgınlık, küskünlük söz konusu değil. Bu ülkede futbola başlayıp Avrupa'ya giden en yüksek rakam" cevabını verdi.
HİKAYEYİ YAZMAYA BAŞLADIK
Aağaoğlu, "Paraya ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi. İçime kan damladı. Hikayeyi yazmaya başlamıştık ve başrol oyuncusu Yusuf'tu" dedi.
GİTMESİN DİYE UĞRAŞTIM!
Başkan Ağaoğlu, "Umarım kendimi toparlarım. Yusuf'un kararına saygı duyuyorum... Engellememe rağmen sahadaki mücadelesi gibi mücadelesini hiç bırakmadı" ifadelerini kullandı.
YUSUF'A KIRGIN DEĞİLİM
Trabzon Başkanı, 'Yusuf'a kırgın mısınız?' sorusuna, "Kırgınlık, küskünlük söz konusu değil. Bu ülkede futbola başlayıp Avrupa'ya giden en yüksek rakam" cevabını verdi.
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