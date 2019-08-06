Başkanı'nın Lille'e transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu., "Yusuf bizim için hikayenin başrol oyuncusuydu. Şu an hikayemiz yarım kaldı. Geçen sene paraya en ihtiyacımızın olduğu dönemde göndermedik" diye konuştu."Paraya ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi. İçime kan damladı. Hikayeyi yazmaya başlamıştık ve başrol oyuncusu Yusuf'tu" dedi.Ağaoğlu, "Umarım kendimi toparlarım. Yusuf'un kararına saygı duyuyorum... Engellememe rağmen sahadaki mücadelesi gibi mücadelesini hiç bırakmadı" ifadelerini kullandı.Başkanı, 'Yusuf'a kırgın mısınız?' sorusuna, "Kırgınlık, küskünlük söz konusu değil. Bu ülkede futbola başlayıp Avrupa'ya giden en yüksek rakam" cevabını verdi.