Maguire rekor kırarak M.United’a imza attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Premier Lig devi Manchester United, Leicester City'den Harry Maguire'yi renklerine bağladı. İngiliz yıldız ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Premier Lig devi Manchester United, Leicester City'den Harry Maguire'yi renklerine bağladı. İngiliz yıldız ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Manchester United'ın bonservisine 87 milyon Euro ödediği Maguire futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu ünvanını aldı.



Tofaş'ın son transferi ABD'li Matt Lojeski

TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD asıllı Belçikalı forvet Matt Lojeski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son 6 yılını Yunanistan'da geçiren 1985 doğumlu forvet 2013-2017 yılları arasında Olympiakos, son 2 sezonda ise Panathinaikos formasını giydi.



Adanaspor'un yeni hocası Levent Eriş

Bir süredir hoca arayan TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük görevine Levent Eriş'i getirdiğini açıkladı. Dün Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile Bolu'da bir araya gelen Levent Eriş resmi sözleşmeyi imzaladı.



YUSUF İMZALAYINCA SÖRLOTH EKLENECEK

Trabzonspor, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda yer almayan yeni transfer Sörloth, Yusuf Yazıcı'nın ayrılığı kesinleşince listeye alınacak.



​AEK MAÇI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

TRABZON eğer Sparta Prag'ı eler ve AEK ile eşleşirse Atina'daki maç seyircisiz oynanacak. Bordo-Mavililer'in Sparta Prag ile Çekya'da yapacağı maç da seyircisiz olacak.



GAZİŞEHİR GAZİANTEP GANALI TETTEH'İ KAPTI

Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep, Dinamo Moskova'nın ön liberosu Ganalı Abdul Aziz Tetteh'i renklerine kattı. 29 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Güney ekibi ayrıca PAOK'tan sol kanat oyuncusu Pedro Henrique ile de el sıkıştı.



SIRP YILDIZ DJERLEK 5 YILLIĞINA SİVAS'TA

SÜPER Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, 19 yaşındaki Armin Djerlek'i transfer etti. Yiğidolar, genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yıldız OFK Belgrad alt yapısında futbola başladı. Ardından Partizan'a transfer olan orta saha oyuncusu gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.



A.GÜCÜ'NÜN BAŞINA ÜZÜLMEZ GEÇİYOR

SÜPER Lig ekiplerinden Ankaragücü, aradığı teknik direktörü buldu. Geçen sezon Gençlerbirliği'ni Süper Lige yükselten başarılı teknik adam İbrahim Üzülmez'in Ankaragücü ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.​