Galatasaray'ın Falcao transferinde geri sayım Galatasaray, Kolombiyalı yıldız golcü için artık saatleri sayıyor. Transferin 3 gün içinde sonuçlanacağı iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılı kulübün mesajı ise taraftarı heyecanlandırdı.

Galatasaray'da ​Radamel Falcao transferi için büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp adına görevli menajer Ahmet Bulut, Falcao transferi için Monaco'ya gitmiş ve önceki gün İstanbul'a dönmüştü. Bulut, "Transfer kısa süre içinde netlik kazanır" demişti. Kolombiyalı yıldızın transferinin en geç 3 gün içinde açıklanacağı iddia edildi.



MESAJ MI VERDİLER?

G.Saray, sosyal medyadan her sabah 09.00'da yaptığı 'Günaydın G.Saray Ailesi' mesajını dün 09.09'da paylaştı. Bu paylaşım sonrası taraftarlar, "Falcao transferi bitti" yorumu yaptı.