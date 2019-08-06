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için yeniden atağa kalktı

Sarı-Lacivertliler, ’nun takımdan ayrılma kararı almasının ardından rotasını yeniden ’ya çevirdi. Başkan bu hafta içinde ’nın yetkilileri ile yüz yüze görüşerek işi bitirmeye çalışacak...

Yine yeniden Gustavo
AUDI Cup'ta alınan kötü sonuçların ardından ön libero i için çalışmalara hız veren Fenerbahçe'de büyük bir yoğunluk yaşanıyor... Morgan Schneiderlin ve Yann M'Vila ile ilgilenen Sarı-Lacivertliler, vazgeçme noktasına geldiği Luiz Gustavo'yu yeniden gündeme aldı.

DAHA ÖNCE İKNA EDEMEDİLER
DAHA önce ısrarla istemesine rağmen Marsilya'yı ikna edemeyen Fenerbahçe yönetimi, sürpriz bir hamle yaparak Brezilyalı futbolcu için birkez daha harekete geçti.



BİZZAT ALİ KOÇ İLGİLENECEK
BU kararda en önemli etkenlerden birisi, Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılmak istediğini Marsilya yönetimine bildirmesi oldu. Transferle bu kez bizzat Başkan Ali Koç ilgilenecek.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK
ALİ Koç'un birkaç gün içinde Fransa'ya giderek Marsilya'lı yetkililer ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Fenerbahçe bu transfer için 4.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.

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