Beşiktaş'ta Cenk Tosun için Ada seferi Everton’un hocanının Cenk’i 3. alternatif olarak görmesi ve ‘Ayrılabilirsin’ demesi sonrası Beşiktaş atağa kalktı. Bu hafta içinde Everton yönetimi ile masaya oturulacak.

Eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş için umutlu haberler gelmişti. Hocasının kentisine "Ayrılabilirsin" mesajı gelmesi sonrası Beşiktaş yönetimi elini çabuk tutma kararı aldı... Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle acil santrfora ihtiyaç duyan Beşiktaş bu hafta içinde Everton yönetimi ile İngiltere'de masaya oturacak ve kiralama şartlarını masaya yatıracak. Cenk Tosun'un da ilk tercihinin Beşiktaş olduğunu belirtmesiyle milli yıldıza en uygun şartlarda yeniden Siyah-Beyazlı forma giydirilmeye çalışılacak. TÜM MANŞETLER