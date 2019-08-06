Bugünkü
Takvim

Beşiktaş'ta Cenk Tosun için Ada seferi

Everton’un hocanının Cenk’i 3. alternatif olarak görmesi ve ‘Ayrılabilirsin’ demesi sonrası Beşiktaş atağa kalktı. Bu hafta içinde Everton yönetimi ile masaya oturulacak.

Cenk Tosun için Ada seferi
Eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş için umutlu haberler gelmişti. Hocasının kentisine "Ayrılabilirsin" mesajı gelmesi sonrası Beşiktaş yönetimi elini çabuk tutma kararı aldı... Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle acil santrfora ihtiyaç duyan Beşiktaş bu hafta içinde Everton yönetimi ile İngiltere'de masaya oturacak ve kiralama şartlarını masaya yatıracak. Cenk Tosun'un da ilk tercihinin Beşiktaş olduğunu belirtmesiyle milli yıldıza en uygun şartlarda yeniden Siyah-Beyazlı forma giydirilmeye çalışılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ta Cenk Tosun için Ada seferi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri