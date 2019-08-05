Yanal, Volkan için ısrar ediyor

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alıp almayacağı hala kesinlik kazanmazken, teknik patron Ersun Yanal'ın tecrübeli file bekçisinin kalmasında ısrar ettiği ve bunu hem Comolli'ye hem de yönetime ilettiği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar Volkan'ın kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar.
- Spor
- 05.08.2019
- Gazete
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