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Yanal, Volkan için ısrar ediyor

Yanal, Volkan için ısrar ediyor
'in 'nin kadrosunda yer alıp almayacağı hala kesinlik kazanmazken, teknik patron 'ın tecrübeli file bekçisinin kalmasında ısrar ettiği ve bunu hem Comolli'ye hem de yönetime ilettiği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar Volkan'ın kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar.

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