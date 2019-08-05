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Rodrigues fırtınası! Yeni takımına çabuk alıştı...

Al ’ta sadece 9 maça çıkan Rodrigues , ’de lig başlamadan form tuttu.

Rodrigues fırtınası
Galatasaray'ın önceki sezonki şampiyonluğunda golleri ve asistleriyle büyük katkı sağlayan ancak geçen sezon Al İttihat'ta sadece 9 maça çıkan Rodrigues'in 'de performansı birçok futbol otoritesi için soru işaretiydi.

ÇOK İYİ DURUMDA
Ancak Rodrigues Fenerbahçe'ye çabuk uyum sağladı. Hem fiziksel hem de mental olarak iyi durumda olan Rodrigues idmanlarda sürati ve golleriyle dikkat çekiyor.

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