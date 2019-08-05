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’da büyük panik! Sakatlıklar ve takımın performansı can sıkıyor...

’ta Burak, Ljajic, Gökhan, Dorukhan, Atiba ve gibi as futbolcuların sakatlıklarının yanı sıra hazırlık maçlarında gösterilen kötü performans öncesi SOS veriyor. bu duruma çözüm arıyor.

Kartal’da büyük panik
Abdullah Avcı yönetiminde a hazırlanan Beşiktaş'ta tablo parlak değil... Şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında beklenen performansı gösteremeyen Siyah-Beyazlılar'da üst üste yaşanan sakatlıklar da keyifleri kaçırdı. Takımın kilit isimlerinden Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Gökhan, Dorukhan, Atiba ve Medel'in tedavileri sürüyor.



BURAK TÜM PLANLARI ALT ÜST ETTİ
Ligin başlamasına kısa bir süre kala ortaya çıkan tablo camiada herkesi tedirgin ediyor. Bir yandan Abdullah Avcı bu duruma çözüm ararken, sağlık kurulu da sakatları iyileştirmeye çalışıyor. Özellikle Burak'ın şok sakatlığı tüm planları alt üst etmiş durumda.



BASKI ALTINDA
Çok zor bir görevi devralan yeni sezon öncesi büyük baskı altında.

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