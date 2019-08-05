Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta tablo parlak değil... Şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında beklenen performansı gösteremeyen Siyah-Beyazlılar'da üst üste yaşanan sakatlıklar da keyifleri kaçırdı. Takımın kilit isimlerinden Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Gökhan, Dorukhan, Atiba ve Medel'in tedavileri sürüyor.
BURAK TÜM PLANLARI ALT ÜST ETTİ
Ligin başlamasına kısa bir süre kala ortaya çıkan tablo camiada herkesi tedirgin ediyor. Bir yandan Abdullah Avcı bu duruma çözüm ararken, sağlık kurulu da sakatları iyileştirmeye çalışıyor. Özellikle Burak'ın şok sakatlığı tüm planları alt üst etmiş durumda.
BASKI ALTINDA
Çok zor bir görevi devralan Abdullah Avcı yeni sezon öncesi büyük baskı altında.
BURAK TÜM PLANLARI ALT ÜST ETTİ
Ligin başlamasına kısa bir süre kala ortaya çıkan tablo camiada herkesi tedirgin ediyor. Bir yandan Abdullah Avcı bu duruma çözüm ararken, sağlık kurulu da sakatları iyileştirmeye çalışıyor. Özellikle Burak'ın şok sakatlığı tüm planları alt üst etmiş durumda.
BASKI ALTINDA
Çok zor bir görevi devralan Abdullah Avcı yeni sezon öncesi büyük baskı altında.
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