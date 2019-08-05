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'a yerli stoper ! , Mehmet Topal'ın ini istiyor...

Defansa yerli oyuncu arayan Teknik Direktörü şu an boşta olan ’ı düşünüyor. 2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Yerli stoper Topal!
Üst üste yaptığı hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran 'la ilgili flaş bir iddia gündemde... Yerli stoper olarak elinde sadece olan ve o bölgeye oyuncu arayan 'in 'ın transferi istediği belirtiliyor. Şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve ile anılıyordu. 2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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