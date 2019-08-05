Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde... Yerli stoper olarak elinde sadece Ahmet Çalık olan ve o bölgeye oyuncu arayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ın transferi istediği belirtiliyor. Şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu. 2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 05.08.2019
- Gazete
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