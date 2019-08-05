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Falcao gemileri yaktı geliyor! Monaco'ya adeta rest çekti

Radamel Falcao, “ bana sözleşme uzatma teklifinde bulunmadı. İyi teklifler aldım. Geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor” diyerek ’ı işaret etti.

Gemileri yaktı geliyor
G.Saray'ın i için yoğun mesai harcadığı Falcao, Sports Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, "Monaco bana sözleşme uzatma teklifinde bulunmadı. Geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Durumun bir an önce çözüme kavuşmasını diliyorum" dedi.

NİYETİM BEKLEMEK DEĞİL
Kolombiyalı golcü, "Şu anda teklifleri inceliyorum ve iyi teklifler var... Niyetim beklemek değil. Umarım durumumu bir an önce çözüme kavuştururum" ifadelerini kullandı.



MONACO İLE SORUN ÇIKMAZ
Falcao transferiyle ilgili Monaco ile sorun yaşayıp yaşamayacağı ile ilgili soruya, "Sorun çıkacağını sanmıyorum. İyi ilişkilerimiz var. Kulübü anlıyorum ve onlar da beni anlıyor" cevabını verdi.



TRANSFER BU HAFTA BİTECEK
Ünlü menajer Jorge Mendes ve Ahmet Bulut şu anda Monaco'da ve görüşmeler devam ediyor. 'ın transferi bu hafta bitirmesi bekleniyor.



SPORTS'A ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI
FAlcao Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Sports'a çok özel açıklamalarda bulundu.

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