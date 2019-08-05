Beşiktaş golü unuttu

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, Serie A takımı Brescia'ya özel maçta 2-0 yenildi. Böylece Siyah-Beyazlılar üst üste 4 hazırlık karşılaşmasında gol atamadı. Abdullah Avcı'nın ekibi sahaya Karius, Lens, Vida, Necip, Caner, Oğuzhan Özyakup, Muhayer, Erdem, Quaresma, Boyd ve Güven 11'i ile çıktı. Kartal, Donnarumma'nın her iki yarıdaki gollerine engel olamadı.
- Spor
- 05.08.2019
- Gazete
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