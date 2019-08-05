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golü unuttu

Brescia’ya 2-0 yenilen Kartal kötü gidişi sürdürdü Avcı’nın ekibi üst üste 4 maçta da gol atamadı.

Beşiktaş golü unuttu
Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, Serie A takımı Brescia'ya özel maçta 2-0 yenildi. Böylece Siyah-Beyazlılar üst üste 4 hazırlık karşılaşmasında gol atamadı. Abdullah Avcı'nın ekibi sahaya Karius, Lens, Vida, Necip, Caner, , Muhayer, Erdem, Quaresma, Boyd ve Güven 11'i ile çıktı. Kartal, Donnarumma'nın her iki yarıdaki gollerine engel olamadı.

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