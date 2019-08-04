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Trabzon'da sabaha karşı Sörloth izdihamı

’un yeni golcüsü gece 3’te kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılandı...

Sabaha karşı Sörloth izdihamı
Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth dün gece coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılandı. Gece 3'te Trabzon'a gelen Norveçli yıldız şaşkınlığını gizleyemedi. Genç yıldızın babası Goran Sörloth, Norveç basınına yaptığı açıklamada, "Ben, 'de orta seviye bir takımda oynamıştım. Ancak Trabzonspor büyük bir kulüp. Onun için güzel bir başlangıç olacak" dedi.

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