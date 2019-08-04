Bugünkü
Takvim

Mitroglou Olimpiakos’a dönüyor

Mitroglou Olimpiakos’a dönüyor
Cimbom'da bir türlü istenileni veremeyen Kostas Mitroglou'nun eski takımı Olimpiakos ile görüştüğü bildirildi.

TAPUSU MARSİLYA'DA
G.Saray ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou'nun bonservisi Marsilya'da.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMitroglou Olimpiakos’a dönüyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri