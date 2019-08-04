Mitroglou Olimpiakos’a dönüyor

Cimbom'da bir türlü istenileni veremeyen Kostas Mitroglou'nun eski takımı Olimpiakos ile görüştüğü bildirildi.



TAPUSU MARSİLYA'DA

G.Saray ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou'nun bonservisi Marsilya'da.