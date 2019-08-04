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Mecburen Adebayor! Sturridge ağırdan aldı, ibre Adebayor'a kaydı

Bordo-Mavililer, Sturridge’de mutlu sona ulaşamayınca yedekte bekleyen ile anlaştı... de bir sürpriz yaşanmadığı taktirde 'in eski golcüsü önümüzdeki hafta resmi imzayı atacak.

Mecburen Adebayor
Trabzonspor Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılışından sonra forvet inde kriz yaşadı. Listeye giren isimlerden Berg, Santini, Bony, İbisevic, Jonathas, Caicedo ve Keseru ile anlaşılamadı.

ŞAPKADAN SÖRLOTH ÇIKTI
Sonrasında gündeme Daniel Sturridge geldi. İngiliz golcü süre istedi ama o süre bir türlü bitmedi! sürpriz bir şekilde Norveçli golcü Alexander Sörloth'ü transfer etti...



BİR SÜRPRİZ YAŞANMAZSA
Trabzonspor bir forvet daha alacağını açıkladı. Elde kalan tek isim ... Fırtına, boşta olan 35 yaşındaki yıldızı hazırda bekletiyor. Bir sürpriz yaşanmadığı taktirde Başakşehir'in eski golcüsü önümüzdeki hafta resmi imzayı atacak.

60 MAÇ 24 GOL
Adebayor, Süper Lig'de 60 maça çıktı... 35 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 24 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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