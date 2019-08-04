Malatyaspor Partizan’ı gözüne kestirdi

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile oynayacağı maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Sportif direktör Ali Ravcı, "Partizan karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacağız. Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz" dedi.