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Malatyaspor Partizan’ı gözüne kestirdi

Malatyaspor Partizan’ı gözüne kestirdi
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile oynayacağı maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Sportif direktör Ali Ravcı, "Partizan karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacağız. Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz" dedi.

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