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Ligde açılışı şampiyon yapacak

’de 3 haftalık program açıklandı. Sezonun ilk maçı cuma günü saat 20.30’da ’de Denizlispor ile arasında oynanacak.

Ligde açılışı şampiyon yapacak
TFF 'de ilk 3 haftanın programı açıklandı. 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 sezonunun ilk maçı 'de Denizlispor-Galatasaray arasında oynanacak. Karşılaşma 20.30'da başlayacak. Sivasspor- Beşiktaş 17 Ağustos cumartesi (21.45), Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ise 18 Ağustos pazar günü (21.45) oynanacak. - Gazişehir ise 19 Ağustos pazartesi (20.00) günü. 3. haftadaki F.Bahçe-Trabzonspor maçı ise 1 Eylül pazar günü saat 21.45'te.

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