Ligde açılışı şampiyon yapacak

TFF Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı. 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 sezonunun ilk maçı Denizli'de Denizlispor-Galatasaray arasında oynanacak. Karşılaşma 20.30'da başlayacak. Sivasspor- Beşiktaş 17 Ağustos cumartesi (21.45), Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ise 18 Ağustos pazar günü (21.45) oynanacak. Fenerbahçe- Gazişehir ise 19 Ağustos pazartesi (20.00) günü. 3. haftadaki F.Bahçe-Trabzonspor maçı ise 1 Eylül pazar günü saat 21.45'te.
- Spor
- 04.08.2019
- Gazete
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