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'de in şifresi: Kaptan ve solak

'nin bu sezon ettiği , , , ve Altay Bayandır’ın solak olması ve eski takımlarının kaptanı olması dikkat çekti.

Transferin şifresi: Kaptan ve solak
'nin bu sezon gerçekleştirdiği 5 önemli de futbolcuların ortak özelliklerinin olması dikkat çekti.

KOLAROV DA ÖYLE
Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır, ve Max Kruse, solak olmalarının yanında eski takımlarında da kaptanlık yapması önemli bir ayrıntı oldu.



Bu durumun geçen sezon yaşanan lider oyuncu sıkıntısından kaynaklandığı da iddialar arasında.



Alınmak istenen Kolarov da bu özelliklere sahip.

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