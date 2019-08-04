Fenerbahçe'nin bu sezon gerçekleştirdiği 5 önemli transferde futbolcuların ortak özelliklerinin olması dikkat çekti.
KOLAROV DA ÖYLE
Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır, Deniz Türüç ve Max Kruse, solak olmalarının yanında eski takımlarında da kaptanlık yapması önemli bir ayrıntı oldu.
Bu durumun geçen sezon yaşanan lider oyuncu sıkıntısından kaynaklandığı da iddialar arasında.
Alınmak istenen Kolarov da bu özelliklere sahip.
KOLAROV DA ÖYLE
Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır, Deniz Türüç ve Max Kruse, solak olmalarının yanında eski takımlarında da kaptanlık yapması önemli bir ayrıntı oldu.
Bu durumun geçen sezon yaşanan lider oyuncu sıkıntısından kaynaklandığı da iddialar arasında.
Alınmak istenen Kolarov da bu özelliklere sahip.
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