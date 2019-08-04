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çocukluk hayalimdi

, “F.Bahçe herkese nasip olmaz. Çocukluk hayalimdi” dedi.

Fenerbahçe çocukluk hayalimdi
F.Bahçe'nin yeni transferi , resmi imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "'de oynamak herkese nasip olmaz. Çocukluk hayalimdi. Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

DENİZ TÜRÜÇ İMZAYI ATTI
Deniz ​Türüç dün ailesiyle birlikte 'a geldi. Yıldız futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Deniz Türüç sonrasında kendisini 3 yıllığına F.Bahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.

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