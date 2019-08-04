Beşiktaş revire döndü

Beşiktaş, sakatlık geçiren Burak Yılmaz, Medel ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın çekilen röntgeninde 5. ayak tarak kemiğinde küçük bir çatlak görüldü. Burak 1.5 ay yok. Medel'in kasığında zorlanma tespit edildi. Gönül'ün ise elinde 4. tarak kemiğinde kırık bulundu. Oyuncuların tedavisine başlanırken Gökhan'ın ameliyat edileceği açıklandı.
LJAJIC İLK HAFTA YOK
Sakatlığı bulunan Ljajic ve Atiba'nın da ilk hafta maçına yetişmesi çok zor gözüküyor.
LJAJIC İLK HAFTA YOK
Sakatlığı bulunan Ljajic ve Atiba'nın da ilk hafta maçına yetişmesi çok zor gözüküyor.
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