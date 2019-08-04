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Alkışlar Muhayyer Oktay’a
'ın genç oyuncusu 2-0 kaybedilen Udinese maçının en iyi ismi olarak dikkat çekti. Orta sahadaki müthiş enerjisiyle dikkat çeken ve klas hareketler de yapan Muhayyer'e sanal alemde Beşiktaş taraftarlarından övgü geldi. Muhayyer ise "Sahada her şeyimi vereceğim" dedi.

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