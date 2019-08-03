Monaco kulübünden ilk açıklama geldi: Özel bir teklif gelirse Falcao’yu bırakırız

Galatasaray'da herkes Radamel Falcao transferini beklerken, Monaco kulübünden ilk kez açıklama geldi... Başkan yardımcısı Oleg Petrov, "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Özel bir teklif gelirse ve yerine daha iyi bir forvet alırsak bırakabiliriz" ifadesini kullandı. Petrov ayrıca, "Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan menajeri Mendes'in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır bir işbirliği var. Hepimizin yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor" ifadesini kullandı. Falcao'nun yerine düşünülen Milan'lı Andre Silva'nın transferinin sağlık sorunu değil maddi anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleşmediğini de söyleyen Petrov, "Şu anda bir Silva ile ilgili görüşme yok, başka seçeneklere bakıyoruz" diye konuştu.
INSTAGRAM'DA MUSLERA'YI TAKİBE ALDI
Falcao G.Saraylı taraftarları heyecanlandırdı. Kolombiyalı yıldız, Instagram'da Muslera'yı takibe başladı.
INSTAGRAM'DA MUSLERA'YI TAKİBE ALDI
Falcao G.Saraylı taraftarları heyecanlandırdı. Kolombiyalı yıldız, Instagram'da Muslera'yı takibe başladı.
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