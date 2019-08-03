Kolarov için kritik gün! Fenerbahçe ile anlaşan Sırp savunmacı bugün Roma yönetimi ile bir kez daha konuşacak ve Fener için izin isteyecek.

Fenerbahçe yılan hikayesine dönen Aleksander Kolarov transferini bitirmek için kritik bir şansa daha sahip oldu. Dün Mirsad Türkcan'ın Roma yöneticileri ve Aleksander Kolarov ile bir araya geldiği öğrenilirken, Sırp futbolcunun da bugün bir kez daha Roma yöneticileriyle konuşacağı bildirildi. Kolarov'un "Bu benim son transferim olacak. Fenerbahçe ile anlaştım. Beni bırakın" diyeceği ve alacağı cevabın kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

yılan hikayesinedönen AleksanderKolarov transferinibitirmek için kritikbir şansa daha sahipoldu. Dün MirsadTürkcan'ın Romayöneticileri veile bir araya geldiğiöğrenilirken, Sırpfutbolcunun dabugün bir kez dahaRoma yöneticileriylekonuşacağı bildirildi.Kolarov'un "Bubenim son transferimolacak. Fenerbahçeile anlaştım. Benibırakın" diyeceği vealacağı cevabın kritiköneme sahip olduğuifade edildi. TÜM MANŞETLER