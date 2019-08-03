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Kolarov için kritik gün!

Fenerbahçe ile anlaşan Sırp savunmacı bugün Roma yönetimi ile bir kez daha konuşacak ve Fener için izin isteyecek.

Kolarov için kritik gün!
Fenerbahçe yılan hikayesine dönen Aleksander Kolarov transferini bitirmek için kritik bir şansa daha sahip oldu. Dün Mirsad Türkcan'ın Roma yöneticileri ve ile bir araya geldiği öğrenilirken, Sırp futbolcunun da bugün bir kez daha Roma yöneticileriyle konuşacağı bildirildi. Kolarov'un "Bu benim son transferim olacak. Fenerbahçe ile anlaştım. Beni bırakın" diyeceği ve alacağı cevabın kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

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