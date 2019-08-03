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  • 03.08.2019 21:02
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 21:02

- Panathinaikos | CANLI anlatım

, 'ın Panathinaikos takımı ile özel maçta karşılaşıyor. canlı anlatımını Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Panathinaikos | CANLI

, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 'ın Panathinaikos takımı ile özel maçta karşılaşıyor. Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başladı. canlı anlatımını Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki ilk 11'i

Galatasaray: Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Adem, Belhanda, Jimmy, Babel

Panathinaikos: Dioudis, Johansson, Kolovetsios, Poungouras, Insua, Donis, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Macheda

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