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Dorukhan&Ljajic şoku

Siyah-Beyazlılar’da sakatlıkları bulunan ve ’ün 2 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

Dorukhan&Ljajic şoku
Beşiktaş'ta Dorukhan ve Ljajic şoku. İki yıldız ile ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı: "Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR'ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir"

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