Dorukhan&Ljajic şoku

Beşiktaş'ta Dorukhan ve Ljajic şoku. İki yıldız ile ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı: "Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR'ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir"
- Spor
- 03.08.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.