Dorukhan&Ljajic şoku

Beşiktaş'ta Dorukhan ve Ljajic şoku. İki yıldız ile ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı: "Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR'ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir"