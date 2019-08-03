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Fener’de

ile anlaştığını resmi siteden açıkladı. Fenerbahçe, Kayseri’ye 2 milyon Euro Deniz’e ise yıllık 1.6 milyon Euro ödeyecek.

bir süredir adı ile de anılan 'un milli futbolcusu ile anlaşmaya vardı. Dün Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in anlaşmayı doğrulayan açıklamaları sonrası Fenerbahçe Kulübü de transfere ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Sağlık kontrollerinin ardından transfer gerçekleştirilecek" denildi. F.Bahçe'nin Kayseri'ye 2 milyon, Deniz'e ise yıllık 1.6 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

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