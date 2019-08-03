Fenerbahçe bir süredir adı Galatasaray ile de anılan Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı. Dün Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in anlaşmayı doğrulayan açıklamaları sonrası Fenerbahçe Kulübü de transfere ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Sağlık kontrollerinin ardından transfer gerçekleştirilecek" denildi. F.Bahçe'nin Kayseri'ye 2 milyon, Deniz'e ise yıllık 1.6 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
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