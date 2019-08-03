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'ta hedef forması giyen

Siyah-Beyazlılar, Rus ekibinin göndermek istediği ’ı etmek için çalışmalara başladı. Yönetim, Slovak yıldızın menajeri ile bir araya gelecek. Mak’ın ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitiyor...

Kartal’da hedef Robert Mak
Beşiktaş de gaza basacak... Siyah-Beyazlılar, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Zenit forması giyen sağ kanat oyuncusu Robert Mak için harekete geçti. , 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile bir araya gelecek. Mak'ın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

​2016'DA PAOK'TAN ALDILAR
Rus ekibinde bu sezon kadroda düşünülmeyen Slovak futbolcunun menajeri de 'ın ilgisini doğruladı. , Mak'ı 3.5 milyon Euro bedelle 2016 yılında PAOK'tan transfer etmişti.



​MENAJERİ TEKLİFLERİ AÇIKLADI
Robert Mak'ın menajeri Venglos, ", ve 'dan teklifler var. Mak düzenli oynayabileceği bir takımda yer almak istiyor. Umarım en kısa sürede transferi sonuçlanır" dedi.



​36 MAÇTA 11 GOLE KATKI VERDİ
28 yaşındaki Robert Mak, sağ kanat dışında sol kanat ve aynı zamanda forvet arkasında oynayabiliyor. Yıldız oyuncu geçen sezon Zenit'te 35 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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