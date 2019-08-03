Beşiktaş transferde gaza basacak... Siyah-Beyazlılar, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Zenit forması giyen sağ kanat oyuncusu Robert Mak için harekete geçti. Kartal, 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile bir araya gelecek. Mak'ın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
2016'DA PAOK'TAN ALDILAR
Rus ekibinde bu sezon kadroda düşünülmeyen Slovak futbolcunun menajeri de Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Zenit, Mak'ı 3.5 milyon Euro bedelle 2016 yılında PAOK'tan transfer etmişti.
MENAJERİ TEKLİFLERİ AÇIKLADI
Robert Mak'ın menajeri Venglos, "Türkiye, İspanya ve Rusya'dan teklifler var. Mak düzenli oynayabileceği bir takımda yer almak istiyor. Umarım en kısa sürede transferi sonuçlanır" dedi.
36 MAÇTA 11 GOLE KATKI VERDİ
28 yaşındaki Robert Mak, sağ kanat dışında sol kanat ve aynı zamanda forvet arkasında oynayabiliyor. Yıldız oyuncu geçen sezon Zenit'te 35 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
2016'DA PAOK'TAN ALDILAR
Rus ekibinde bu sezon kadroda düşünülmeyen Slovak futbolcunun menajeri de Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Zenit, Mak'ı 3.5 milyon Euro bedelle 2016 yılında PAOK'tan transfer etmişti.
MENAJERİ TEKLİFLERİ AÇIKLADI
Robert Mak'ın menajeri Venglos, "Türkiye, İspanya ve Rusya'dan teklifler var. Mak düzenli oynayabileceği bir takımda yer almak istiyor. Umarım en kısa sürede transferi sonuçlanır" dedi.
36 MAÇTA 11 GOLE KATKI VERDİ
28 yaşındaki Robert Mak, sağ kanat dışında sol kanat ve aynı zamanda forvet arkasında oynayabiliyor. Yıldız oyuncu geçen sezon Zenit'te 35 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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