Volkan Şen’in yeni adresi Adana Demir

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor bonservisi elinde olan Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı... 32 yaşındaki futbolcunun boş mukaveleye imza attığı açıklandı. Geçtiğimiz sezon futboldan uzak kalan Volkan Şen'in ismi eski takımı Bursaspor ile de anılıyordu.
- Spor
- 02.08.2019
- Gazete
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