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’in yeni adresi Demir

1. Lig'in iddialı takımlarından bonservisi elinde olan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı... 32 yaşındaki cunun boş mukaveleye imza attığı açıklandı. Geçtiğimiz sezon futboldan uzak kalan Volkan Şen'in ismi eski takımı ile de anılıyordu.

Volkan Şen’in yeni adresi Adana Demir
TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor bonservisi elinde olan Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı... 32 yaşındaki cunun boş mukaveleye imza attığı açıklandı. Geçtiğimiz sezon futboldan uzak kalan Volkan Şen'in ismi eski takımı Bursaspor ile de anılıyordu.

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