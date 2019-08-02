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Helal sana ! tarih yazdı...

Tarihinde ilk kez ’nde mücadele eden ’ın ekibi 2-2’nin rövanşında Olimpija’yı deplasmanda 1-0 mağlup edip 3. ön eleme turuna yükseldi... Zaferi Jahovic’in 77’deki golü getirdi.

Helal sana Malatya
Yeni Malatyaspor tarih yazdı... İlk kez Avrupa Ligi arenasında boy gösteren Sarı-Kırmızılılar, Olimpija Ljubljana'yı 2-2'nin rövanşında Slovenya'da 1-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi... Zorlu karşılaşmanın 38. dakikasında ikinci sarı kartını gören Çekiçi oyundan atıldı ve Olimpija 10 kişi kaldı. Bu avantajı iyi değerlerdiren temcilcimiz özellikle 50. dakikadadan itibaren büyük bir baskı kurdu. 77. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan mükemmel ortasına aynı güzellikte bir kafa vuruşu yapan Adis Jahovic turu getiren golü attı. Yeni Malatyaspor 3. ön eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelecek.



IRKÇI TEZAHÜRATLAR FARNOLLE'U AĞLATTI
Sloven taraftarların ırkçı tezahüratta bulunduğu kalecisi Farnolle maçtan sonra ağladı. Farnolle, "Irkçı saldırıdan utanç duyulmalı" dedi.

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