Yeni Malatyaspor tarih yazdı... İlk kez Avrupa Ligi arenasında boy gösteren Sarı-Kırmızılılar, Olimpija Ljubljana'yı 2-2'nin rövanşında Slovenya'da 1-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi... Zorlu karşılaşmanın 38. dakikasında ikinci sarı kartını gören Çekiçi oyundan atıldı ve Olimpija 10 kişi kaldı. Bu avantajı iyi değerlerdiren temcilcimiz özellikle 50. dakikadadan itibaren büyük bir baskı kurdu. 77. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan mükemmel ortasına aynı güzellikte bir kafa vuruşu yapan Adis Jahovic turu getiren golü attı. Yeni Malatyaspor 3. ön eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelecek.
IRKÇI TEZAHÜRATLAR FARNOLLE'U AĞLATTI
Sloven taraftarların ırkçı tezahüratta bulunduğu Malatya kalecisi Farnolle maçtan sonra ağladı. Farnolle, "Irkçı saldırıdan utanç duyulmalı" dedi.
IRKÇI TEZAHÜRATLAR FARNOLLE'U AĞLATTI
Sloven taraftarların ırkçı tezahüratta bulunduğu Malatya kalecisi Farnolle maçtan sonra ağladı. Farnolle, "Irkçı saldırıdan utanç duyulmalı" dedi.
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