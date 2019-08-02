AUDI Cup'ta yaşanan savunma felaketi sonrası stoper transferi için düğmeye basan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor... Huddersfield formasını giyen Mathias Zanka ile her konuda anlaşan ve İngiliz kulübüyle pazarlıklarda da sona gelen Sarı-Lacivertliler'in bir gözü de Simon Kjaer'de... Yönetim, Danimarka Milli Takımı'nda birlikte görev yapan iki ismi savunmanın tandemine monte etmenin planlarını yapıyor. Fenerbahçe ayrıca Roma'lı Juan Jesus konusunda da temaslarını sürdürüyor.
ARTIK KAP BEKLENİYOR
Huddersfield kulübü ile masada olan Fenerbahçe'nin kısa süre içinde transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.
ARTIK KAP BEKLENİYOR
Huddersfield kulübü ile masada olan Fenerbahçe'nin kısa süre içinde transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.
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