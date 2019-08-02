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Başkanı , “, Fener ile anlaştı” dedi. Resmi açıklama bugün gelebilir.

Deniz Türüç bitiyor
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kayserispor kaptanı Deniz Türüç kararını verdi. Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.

EROL BEDİR AÇIKLADI...
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Deniz ile ilgilenen kulüplerle büyük oranda zaten mutabık kalmıştık. Gelen bilgiler Deniz Türüç'ün kendi hakları konusunda Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde. Böyle bir durum varsa 1-2 gün içinde transfer tamamlanır" dedi. Resmi açıklamanın bugün gelmesi beklenyor.

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