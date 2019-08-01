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Yeniden Banega sesleri

Cimbom transferdeki büyük gözdesi için yeniden harekete geçme kararı aldı. yöneticilere , “Banega ve Seri’yi birlikte oynatmak istiyorum” dedi.

Yeniden Banega sesleri
Galatasaray'da Ever Banega defteri tekrar açılıyor... Sevilla'nın katı tutumu nedeniyle anlaşma sağladığı Arjantinli yıldızdan vazgeçme zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi. Fatih Terim'in "Seri ve Banega'yı birlikte oynatmak istiyorum" demesi sonrası düğmeye basıldı. İspanyol basınına göre orta alana çok sayıda takviye yapan Sevilla, Banega'yı takımda tutma konusunda eskisi kadar istekli değil. Yönetim birkaç gün içinde resmi temaslara başlayacak.

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